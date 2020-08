Francesco Totti e Chanel, parla la direttrice di Gente: "Volevo soltanto esaltare i valori della famiglia"

24 agosto 2020 a

Francesco Totti e il lato b della figlia 13enne Chanel sulla copertina di Gente. Ora parla la direttrice della rivista, Monica Mosca. Il suo punto di vista in una dichiarazione all'Ansa: “Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia".

Francesco Totti e il lato b della figlia Chanel, direttrice di Gente nella bufera. Ecco chi è Monica Mosca

"Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo”.