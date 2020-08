Il Coronavirus non ferma Bergamo Sex, confermato il festival del sesso: 28, 29 e 30 agosto. 50 attrici porno. Video

24 agosto 2020 a

Il Coronavirus oltre a causare morti e disperazione, provocare ricoveri e quarantene, mette in ginocchio l'economia, costringe alla chiusura attività ed imprese, paralizza interi comparti (come quello delle discoteche, ad esempio). Ma non ferma Bergamo Sex, "la festa erotica più divertente dell'anno", in programma il 28, 29 e 30 agosto nell'area parcheggio e nei locali della discoteca Bolgia di Osio Sopra. Nonostante la pandemia il festival è stato confermato e ovviamente esplode la polemica in una città stremata dal virus.

In un video di presentazione, Corrado Fumagalli, ideatore e conduttore spiega che la quindicesima edizione "sarà ridotta. Non nel numero degli eventi in programma, ma per il pubblico, nel senso che faremo entrare un numero inferiore di persone rispetto agli altri anni. Poi ci saranno le norme sul Covid da rispettare, le solite che tutti già conoscono. All’ingresso sarà misurata la febbre, quindi se l’avete non venite nemmeno che non entrate”.

Il programma prevede appuntamenti dalle 15.30 alle 3.30 nella discoteca di Osio Sopra chiusa da fine febbraio e che riapre proprio per l'occasione. Ad affiancare Fumagalli ci sarà la pornostar Malena, passato da agente immobiliare e in politica nel Partito Democratico. Saranno presenti 50 attrici porno tra cui Lara De Santis, Evelin Dellai, Vickie Brown e Sally Blue. 36 ore di live show, striptease, privee e performance sadomaso. Non mancheranno gli spogliarelli maschili, mentre Davide La Greca darà lezioni di bondage, il sesso con il partner legato o immobilizzato. Il biglietto d'accesso costa venti euro.

Ovviamente esplode la polemica. Ha senso proporre una iniziativa del genere considerando il periodo che la città sta vivendo e il dolore che continua a provare per le migliaia di morti? E non c'è il rischio che possa favorire l'aumento dei contagi?