Terremoto centro Italia, Conte: "Create le premesse per accelerare ricostruzione"

Terremoto nel centro Italia, il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha spiegato come l'esecutivo stia "creando le premesse per procedere più speditamente con la ricostruzione". Il premier ne ha parlato al termine della celebrazione della messa in ricordo delle vittime del sisma. "Il decreto rilancio di agosto e il decreto semplificazione, insieme alle ordinanze del commissario Legnini, hanno creato un quadro per accelerare la ricostruzione, anche del centro storico". Infatti "con la normativa vigente era pressochè impossibile costruire. Abbiamo fatto uno sforzo normativo per modificare la disciplina". Per la ricostruzione privata "abbiamo fatto diversi interventi valorizzando l’apporto professionisti e valorizzando le autocertificazioni. Creiamo le premesse per procedere molto più speditamente", ha concluso.