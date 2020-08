Terremoto centro Italia, dalle aziende segnali positivi per la ricostruzione

24 agosto 2020 a

a

a

Terremoto, arriva qualche segnale di ripresa per la ricostruzione. A quattro anni dal sisma che ha colpito l’Italia centrale, infatti, il numero di richieste da parte delle imprese al sistema delle Casse Edili del Durc di congruità (il documento che certifica la regolarità contributiva e la congruità della manodopera utilizzata in rapporto al valore delle opere da eseguire) torna a salire. A fine luglio 2020 le richieste sono state oltre 340, per un costo dichiarato di manodopera di oltre 11 milioni di euro, contro le 110 circa richieste di febbraio 2020 e tre milioni di costo della manodopera dichiarati. A renderlo noto sono i dati dell’Osservatorio Sisma di Legambiente e Fillea Cgil.