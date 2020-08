Francesco Totti e il lato b della figlia Chanel, direttrice di Gente nella bufera. Ecco chi è Monica Mosca

24 agosto 2020 a

Non si placa la polemica. Francesco Totti e Ilary Blasi sono ovviamente ancora furiosi con il settimanale Gente per la pubblicazione in copertina della foto della figlia Chanel, con in primo piano il lato B della ragazza che ha soltanto 13 anni. Domenica sera, 23 agosto, l'ex capitano della Roma e la moglie hanno diffuso una dura nota via Instagram in cui ringraziano ironicamente la direttrice, Monica Mosca. I social continuano a sfornare duri attacchi alla rivista e alla direttrice stessa. Ma chi è Monica Mosca? E' nata a Milano nel 1965. Ha iniziato la carriera di giornalista collaborando con Annabella e nel 1990 è stata assunta da Più Bella, poi è passata a Oggi dove ha ottenuto promozioni sino ad arrivare alla carica di vicedirettrice. Nel 2006 la direzione di Gente.

Spesso ha partecipato a iniziative sui diritti delle donne, come nel 2018 nel confronto tra parlamentari e giornaliste al Senato, ma numerose sono state le iniziative in tale campo. Nel 2008 aveva ricevuto il premio Aila Progetto Donna proprio per la sua attività a favore delle donne. Nel 2012, invece, è stata tra i vincitori del Cinque stelle al giornalismo. Ora la bruciante polemica sulla copertina per la foto di Francesco e Chanel Totti.