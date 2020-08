Lutto nel mondo della cultura, è morto Arrigo Levi

24 agosto 2020 a

E' morto Arrigo Levi, giornalista e scrittore: aveva 94 anni. Lo comunica il quotidiano La Stampa di cui Levi è stato inviato e poi direttore. Levi è stato tra i consiglieri dei presidenti della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano, per quanto riguarda i problemi internazionali. E' stato il primo conduttore professionista, nel 1966, di un telegiornale italiano. Prima di quell'anno infatti i tg venivano letti da semplici speaker che però non erano giornalisti. Oltre infatti a lavorare nei quotidiani de La Stampa e Corriere della Sera, Levi è stato per anni pure il volto dei tg Rai.