Ilary Blasi come Francesco Totti, duro attacco alla direttrice di Gente per la foto del lato b della figlia Chanel

Non è soltanto Francesco Totti ad attaccare la direttrice del settimanale Gente per la copertina con la foto in cui si vede il lato b della figlia Chanel, che ha 13 anni. Anche Ilary Blasi, moglie dell'ex capitano della Roma e mamma dell'adolescente, si scaglia contro la rivista, in particolare contro la sua direttrice Monica Mosca. Ilary fa la stessa scelta del marito.

Sulle sue Instastorie prima ripubblica la copertina della rivista, ovviamente oscurando il fisico della figlia, poi il durissimo attacco: "Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato b di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione delle adolescenti".