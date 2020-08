Francesco Totti furioso con direttrice Gente per la copertina sul lato b della figlia Chanel: "Ignorata la mercificazione delle adolescenti"

23 agosto 2020 a

Alla fine è arrivata la durissima reazione di Francesco Totti contro la scelta del settimanale Gente di pubblicare in prima pagina una foto in cui è in bella mostra il lato B della figlia, Chanel, che ha soltanto 13 anni. Il volto dell'adolescente è stato pixellato, visto che è minorenne, ma non il suo fisico. Dopo due giorni in cui la rivista è stata pesantemente attaccata sui social, adesso arriva la comprensibile reazione dell'ex capitano della Roma. Francesco si affida alle Instastorie del suo profilo ufficiale Instagram.

Sulla prima foto ripubblica la copertina della rivista, ma giustamente copre il lato B della figlia. Sulla seconda si sfoga: "Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato b di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione delle adolescenti".