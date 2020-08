Can Yaman, niente Grande Fratello Vip per l'attore turco

23 agosto 2020 a

Can Yaman, il sogno si infrange: non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, alla conduzione del programma anche per la prossima edizione, aveva insistito per un provino ma, secondo l'agenzia Adnkronos, alla fine l'accordo sarebbe saltato per motivi economici. Peccato, perché alla notizia di una sua possibile partecipazione i social erano impazziti. L'attore turco, sette milioni di follower su Instagram, è il protagonista televisivo dell'estate 2020 nel ruolo di Can Divit, personaggio principale di Daydream - Le ali del sogno, la serie in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14.45 che lo vede fare coppia con la bellissima Sanem Aydin che nella fiction è la sua fidanzata. Intanto comincia a completarsi il cast per la prima puntata del Grande Fratello vip in programma per il 14 settembre. Ci saranno Dayane Mello, Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Stefania Orlando, Flavia Vento e Elisabetta Gregoracci.