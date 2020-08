Coronavirus, il professor Zangrillo pubblica la vignetta sui pochi morti per Covid ed esplode la polemica

23 agosto 2020 a

Coronavirus, il professor Alberto Zangrillo condivide sui social una vignetta che smorza l'allarme Coronavirus ed esplode la polemica. Il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, sul suo profilo twitter pubblica un disegno di Ghisberto. Un uomo vestito di nero annuncia con gli altoparlanti: "Ieri in Italia sono morte 4 persone per Covid! E' terribile".

A rispondergli è l'uomo che ha davanti, vestito normalmente: "Ieri in Italia sono morte anche 638 persone per malattie cardiocircolatorie e 483 per tumore! Questo è davvero terribile". Ad ascoltare un gregge di pecore, tutte rivolte verso l'uomo nero. Sotto al tweet del professore si scatena una durissima polemica.

Ormai da giorni la posizione del professor Alberto Zangrillo è in aperta e durissima polemica rispetto a quella dei suoi colleghi medici più allarmisti sulla seconda ondata di Coronavirus.