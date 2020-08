Immigrati tutti fuori dalla Sicilia. Ordinanza del governatore Musumeci che sfida Europa e governo

23 agosto 2020 a

a

a

Fuori dalla Sicilia tutti gli immigranti che sono presenti nei centri di accoglienza e negli hot-spot. E deve avvenire in poco più di 24 ore. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Ordinanza che, come spiega lo stesso governatore, oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell'isola e al governo nazionale.

Durissimo l'attacco di Musumeci su Facebook: "La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Vi terrò aggiornati più tardi". L'ordinanza prevede lo sgombero di tutte le strutture e degli spazi per i migranti che sbarcano sulle coste siciliane.