Anziano solo e senza soldi non mangiava da cinque giorni, salvato dalla polizia

Anziano disperato chiede aiuto alla polizia: solo e senza soldi, non mangiava da cinque giorni. E' successo ad Agrigento. L'uomo, in lacrime, si è rivolto al pronto intervento raccontando all'operatore la sua situazione di forte difficoltà economica. La mobilitazione è stata immediata. La volante della polizia è arrivata per verificare quanto stava accadendo portando beni di prima necessità oltre a rassicuranti parole di conforto. La storia viene raccontata nel profilo facebook della polizia di Stato. Una volta tornati in ufficio, gli agenti della squadra volante hanno preso contatto con i servizi sociali che hanno preso in carico la situazione.