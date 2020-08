Francesco Totti e il lato b della figlia Chanel, utenti social alla famiglia: denunciate Gente per la foto

23 agosto 2020 a

Utenti dei social inferociti sui profili del settimanale Gente per la pubblicazione in copertina della foto di Francesco Totti e di sua figlia Chanel. Come ormai noto la rivista ha coperto il volto della ragazzina di 13 anni, ma non il suo lato b. Il servizio è proprio su di lei, che nonostante la giovanissima età, viene già paragonata alla mamma Ilary Blasi. Tra venerdì 21 agosto e sabato 22 l'hashtag #Totti è stato spesso in tendenza su Twitter e la stragrande maggioranza di cinguettii ha duramente attaccato la scelta di Gente. Critiche in alcuni casi durissime. C'è anche chi ha chiesto provvedimenti delle autorità contro la testata e chi ha invitato la famiglia Totti a denunciare.