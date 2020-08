Francesco Totti e il lato B di Chanel. L'ironia del Capitano riportata da Gente: "Sembra che ha 18 anni, mi toccherà legarla"

22 agosto 2020 a

Una vera e propria bufera mediatica e social. E' quella provocata dalla copertina del settimanale Gente che ha scelto di pubblicare in prima pagina una foto di Francesco Totti con la figlia Chanel, al mare. Il volto della ragazza è stato "pixellato", visto che ha soltanto 13 anni, ma non il suo lato B. Anzi, è proprio sul fisico della adolescente che si incentra il servizio, a partire dal titolo: Chanel viene paragonata alla mamma Ilary Blasi. All'interno della rivista foto della famiglia Totti e ovviamente proprio di Ilary. Nell'articolo si ricorda anche una frase ironica attribuita proprio all'ex capitano della Roma e riferita alla figlia: "Pare che ha 18 anni. Mi toccherà legarla". Sui sociali il settimanale Gente è stato sommerso dalle critiche per la scelta di pubblicare in prima pagina una ragazzina di appena 13 anni coprendo sì il suo volto, ma non il lato b.