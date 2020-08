Rita Dalla Chiesa, tweet al veleno contro i turisti in Sardegna: "L'avete infettata voi"

22 agosto 2020 a

“Basta aggredire la Sardegna. Siete andati tutti lì in vacanza perché sapevate che era uscita pulita dal Covid. E voi, con la vostra incoscienza, l’avete infettata”. Questo il tweet con il quale Rita Dalla Chiesa si è scagliata contro i turisti, "rei" - secondo la conduttrice - di aver contribuito in maniera determinata a far alzare il numero dei nuovi contagi nell'isola. La frase inevitabilmente ha provocato numerose polemiche e non è la prima volta che l'ex presentatrice di Forum finisce al centro del dibattito per le sue uscite social.

C’è chi ha sostenuto il tweet: “Prendono la nostra isola come untrice. E non è mica giusto”. E chi invece ha aggiunto: “Colpevoli sono sia i turisti che il governatore che non ha saputo gestire la situazione”. Il dibattito, con i numeri che purtroppo non sono confortanti, è destinato a infiammarsi ulteriormente.