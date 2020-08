Coronavirus in Italia, superata quota 1.000 nuovi contagi in 24 ore: i morti sono 3

22 agosto 2020 a

a

a

Continuano ad aumentare i nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Nel consueto bollettino del Ministero della salute pubblicato sabato 22 agosto, il dato sui nuovi contagi ha superato quota 1.000, raggiungendo per l'esattezza le 1.071 unità, un dato che testimonia la crescita appunto della curva epidemiologica. Sono così saliti a 258.136 il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia. Sale a 17.503 anche il numero degli attualmente positivi, 825 in più rispetto a venerdì 21. Tre i decessi e 243 i guariti, i morti accertati dall’inizio della pandemia sono 35.430, mentre sono 205.203 i pazienti guariti da febbraio a oggi.