Francesco Totti, il lato b della figlia Chanel (13 anni) in copertina su Gente. E' bufera

E' bufera sui social per la copertina del settimanale Gente. La notizia principale della prima pagina della rivista è dedicata alla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel (13 anni). E' stata pubblicata una foto dell'ex capitano della Roma insieme alla ragazzina. Il volto dell'adolescente è pixellato, ma non il lato b. La rivista è finita nell'occhio del ciclone, pesantemente criticata da centinaia e centinaia di utenti. Ma si sono accesi battibecchi e litigi anche tra gli utenti stessi per le diverse posizioni. Oltre ad essere tirate in ballo le femministe, c'è anche chi ha criticato la famiglia Totti che fa indossare alla giovane un costume ritenuto non adatto. Insomma un vero e proprio vespaio. Per ora Francesco Totti e Ilary Blasi non hanno commentato.