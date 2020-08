Andrea Bocelli chiede aiuto per il cane: "Aiutatemi a trovare Pallina"

22 agosto 2020 a

a

a

Appello di Andrea Bocelli: "Aiutatemi a trovare il mio cane, Pallina". Il tenore lancia la richiesta di aiuto su Instagram. Pallina, piccolo levriero italiano, si è persa in Sardegna, nel tratto di mare tra Liscia Ruja, nel comune di Arzachena, e Baia Caddinas, Golfo Aranci. "Non porta guinzaglio - scrive Bocelli - ed è molto affettuosa. Sarà solo, sicuramente, molto impaurita. Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino. Speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti". Eventuali notizie possono essere comunicate contattando il numero +39.335.6383424 oppure scrivendo a [email protected] Anche Matteo, figlio dell'artista, ha pubblicato un messaggio simile.