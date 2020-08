Coronavirus in Italia, i nuovi contagi arrivano a 947. I morti sono 9

21 agosto 2020 a

Continuano ad aumentare i casi di Covid 19 in Italia. Sono 947 i nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, a fronte di 71.996 tamponi eseguiti. Giovedì 20 agosto i casi registrati erano stati 845. Gli attualmente positivi sono invece 16.678, con un incremento rispetto a giovedì di 664 persone. Sono 274 inoltre i dimessi e guariti, che portano il totale a 204.960. Nelle ultime 24 ore, per quanto riguarda i decessi, sono morte altre 9 persone. Il bilancio sale così a 35.427 vittime. Giovedì 20 i decessi erano stati 6. Le regioni più colpite sono Lombardia (174 nuovi contagi), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d'Aosta, registrano zero contagi nelle ultime 24 ore. Relativamente ai 9 morti di venerdì 21 agosto, sono divisi tra Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1).