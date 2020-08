Covid anche al Billionaire di Flavio Briatore: positivi sei dipendenti

21 agosto 2020 a

a

a

A Porto Cervo, in Sardegna, sei dipendenti del Billionaire, il locale di Flavio Briatore, sono risultati positivi al Covid. Immediatmente tutto il personale è stato messo in isolamento, aspettando indicazioni dall'unità di crisi regionale. Il timore è che nelle ore prossime ore i contagi salgano, visto che i dipendenti del Billionaire sono oltre cento. C'è da capire come mai i lavoratori del Billionaire abbiano contratto il Coronavirus, considerando che stiamo parlando di un locale particolarmente esclusivo e quindi molto attento alle misure di sicurezza. Potrebbe essere stata una comitiva di Roma, all'interno del quale alcune persone sono risultate positive, ad aver portato il contagio nel locale di Briatore.