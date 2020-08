Scuola, Azzolina e la distribuzione dei nuovi banchi: "Ultima tranche entro fine ottobre"

20 agosto 2020 a

"Sono state previste tre tranche per i banchi: il commissario Arcuri ci ha detto che la consegna della prima avverrà prima dell’inizio dell’anno scolastico, la seconda a inizio ottobre e l’ultima entro la fine di ottobre". Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista alla trasmissione "In Onda" di La7. Azzolina ha affrontato anche altri argomenti spinosi: "Nel caso in cui ci fosse l’ipotesi che un bambino abbia una sintomatologia superiore al 37,5 di temperatura si cercherà uno spazio nella scuola. In ogni singolo territorio avremo dei dipartimenti di prevenzione a livello sanitario, con un ufficio nuovo dedicato alla scuola, dove ci saranno medici e infermieri che avranno contatti con i dirigenti e i referenti scolastici. Ci saranno dal 14 settembre - ha spiegato ancora la ministra -. Nel caso di dubbio su uno studente, si ha uno spazio dedicato nella scuola dove il bambino viene portato, non lasciato solo, e vengono chiamati immediatamente i genitori. Nei giorni scorsi ha circolato una fake news gigantesca per cui i genitori hanno creduto che il bambino potesse essere prelevato da autorità sanitarie: a noi questo ha fatto malissimo, qualcuno ci ha creduto", ha aggiunto Azzolina