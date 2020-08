MillionDay, giocata super: fortunato scommettitore vince un milione di euro

20 agosto 2020 a

C'è un nuovo milionario in Italia da martedì 18 agosto. E' il vincitore di MillionDay, il gioco di Lottomatica che quando vengono azzeccati cinque numeri assegna una vincita di un milione di euro. La fortunata giocata è avvenuta in provincia di Brescia. E' stata centrata grazie ai seguenti numeri: 3 16 24 27 55. Si tratta del vincitore numero 118 del concorso. I numeri vengono estratti ogni sera alle ore 19 ed è possibile giocare, anche online, sino alle ore 18.45. Al momento il numero ritardatario è il 41 che non viene estratto da 55 concorsi. Il più frequente è il 49.