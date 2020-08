Coronavirus in Italia, ancora in aumento i nuovi contagi: 845. Altri 6 morti

20 agosto 2020 a

a

a

Sono nuovamente in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive. Mercoledì 19 agosto i casi registrati in 24 ore erano stati 642 ed era stato il dato più alto dal 23 maggio scorso. Giovedì 20 nuova impennata. I morti sono stati 6, uno in meno rispetto al giorno precedente. Il bilancio sale così a 35.418 vittime. Sono 16.014 gli attualmente positivi, con un incremento rispetto a mercoledì 19 agosto di 654 persone. Lo comunica ancora il ministero della Salute. Sono 180 i dimessi e guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 204.686.