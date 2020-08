Nina Moric attacca l'ex marito Corona: "Tratta nostro figlio come una macchina per fare soldi"

20 agosto 2020 a

Non c'è pace tra gli ex coniugi Nina Moric e Fabrizio Corona. La modella è infatti tornata all'attacco dell'ex marito a causa del figlio Carlos Maria: Nina sostiene che Corona usi il figlio come "macchina per fare soldi". Questo l'ultlimo post su Instagram della modella croata: "Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre aperte 'vende' la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlo a portare a termine ciò che lui ha contrattato". Parole che pesano, visto che sono rivolte al padre di suo figlio. "Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. Lui è una macchina da soldi per il padre, una merce di scambio! Signore pietà", ha aggiunto la modella. Nessun commento da Corona e dallo stesso ragazzo, che non hanno fatto riferimento alla polemica sollevata dalla donna. Ma sicuramente sono attesi altri capitoli.