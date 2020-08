Istituto San Francesco, aperte le iscrizioni. Ultime notizie sulle direttive dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico

20 agosto 2020 a

L’Istituto San Francesco, il più grande polo formativo del Centro Italia, per il conseguimento del diploma di Stato e recupero anni in tutti gli indirizzi di studio, con tre sedi, a Perugia in Piazza Partigiani 9, a Foligno in Via Gentile da Foligno, e a Civitavecchia (Roma), in Piazzale Francesco Cinciari, segue pedissequamente tutte le indicazioni del Ministero della Pubblica Istruzione, e gli emendamenti del Comitato Scientifico, la cui riunione di oggi contiene le linee guida per la riapertura di ogni scuola di ordine e grado.

Il Cts in detta riunione ha specificato l’obbligo dell’uso della mascherina per tutti a partire dai 6 anni di età. Sarà concesso di non usarla durante le interrogazioni orali e durante la consumazione dei pasti nel caso di mense e nella pausa per la ricreazione. Probabilmente saranno consentite altre deroghe in relazione ai singoli casi, come ad esempio per gli studenti non udenti o con difficoltà neurologiche e psicologiche, ed in queste circostanze interverrà anche la valutazione dei dirigenti scolastici.

In vista delle nuove iscrizioni, l’Istituto San Francesco offre la possibilità di scelta allo studente ed alla famiglia, in base all’opportunità di frequentare in sede oppure online. Basta telefonare per fissare un appuntamento ed avere una consulenza didattica personalizzata e gratuita, sia per conoscere l’istituto, sia come orientamento per la scelta dell’indirizzo di studio e per decidere insieme se optare per una didattica in presenza oppure on line, maggiormente consigliata agli studenti lavoratori. La dirigente Sara Bacelli assicura che l’intero anno scolastico in tutte le tre sedi, avverrà in totale sicurezza, in quanto tutti gli ambienti vengono costantemente sanificati, sia mediante l’utilizzo di appositi dispositivi igienizzanti, sia mediante dei bonificatori dell’aria.

La Bacelli riferisce: “per i ragazzi in età scolare riteniamo molto importante la relazione in classe, il rapporto docenti/studenti, oppure tra studenti stessi; il confronto diretto è sempre un momento di crescita e sviluppo delle capacità cognitive e psicologiche, ma certo in una fase così delicata, comprendiamo coloro che preferiscono frequentare online, e per questo diamo la possibilità di scegliere. I nostri docenti sono altamente qualificati sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza. Abbiamo studenti che seguono online da tutta Italia e dall’estero, mediante la piattaforma dedicata www.istitutosanfrancescoonline.com e anche quest’anno abbiamo avuto degli ottimi risultati. Basta consultare la sezione “voti esami di maturità” nella Home page del nostro sito istituzionale www.istitutosanfrancesco.com”.

Abbiamo affrontato un anno scolastico difficile ottenendo comunque degli esiti eccellenti. Nei gravi momenti di incertezza abbiamo sostenuto gli studenti sia a livello didattico che emotivo, dando loro rassicurazioni e trasmettendo sempre positività. E per questo che in vista delle nuove iscrizioni l’Istituto San Francesco offre la certezza: siamo in grado di offrire un anno scolastico in totale sicurezza, e siamo pronti e preparati per affrontare qualsiasi evenienza. Una conduzione attenta e dinamica ci ha consentito di garantire la continuità didattica sempre, anche nei periodi più critici; crediamo che il futuro con tutte le sue incognite rappresenti sempre delle opportunità e che una esperienza ventennale nella formazione come la nostra, possa essere una grande forza da condividere con tutti gli studenti, in età scolare, sportivi o lavoratori, anche perché non a caso la prova finale si chiama proprio “esame di maturità”.