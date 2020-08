Balene avvistate e filmate dalla Guardia di Finanza al largo della Liguria | Video

20 agosto 2020 a

Numerose balene nel mare italiano. In particolare al largo di Lavagna, comune della città metropolitana di Genova, in Liguria. E' stata la Guardia di Finanza a pubblicare sui propri profili social ufficiali, il video. "Durante la perlustrazione della costa ligure - twitta la Gdf - sono state avvistate numerose balene a tre miglia a sud del litorale di Lavagna, in un'area protetta conosciuta come il Santuario dei cetacei che si estende per circa 96mila chilometri".

Il Santuario è una delle zone più ricche di vita del Mediterraneo e si sviluppa tra le coste di Sardegna, Toscana, Liguria, Principato di Monaco e Francia.