L'allarme di Ricciardi: "Se contagi aumentano a rischio scuola ed elezioni"

20 agosto 2020 a

a

a

"Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Se questo viene fatto si potrà andare a votare e riprendere la scuola. Altrimenti queste attività sarebbero a serio rischio". A dirlo nel corso della trasmissione di RaiTre "Agorà" è Walter Ricciardi, consulente del governo. L'esperto ha commentato così l'aumento dei contagi (642 i nuovi positvi registrati mercoledì 19 agosto in Italia, risalgono anche ricoveri e terapie intensive) che potrebbe mettere a rischio appunto la ripresa delle scuole e le elezioni previste il 20 e 21 settembre per regionali e referendum. "La curva in Italia si è rialzata ancora poco - ha precisato -. Ma in altri Paesi come la Spagna e la Croazia si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei Paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora sì. Ora tutte le fasce di età, specie quelle tra i 20 e i 40 anni - ha concluso Ricciardi - dovranno rimodificare i propri comportamenti".