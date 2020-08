Alex Zanardi, anche il sindaco di Firenze twitta: "L'Italia fa il tifo per te, non mollare"

20 agosto 2020 a

Le buone notizie comunicate dal San Raffaele di Milano sulle condizioni di Alex Zanardi hanno alzato finalmente un po' di ottimismo sulla salute del pluricampione olimpico, dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto due mesi fa a Pienza durante una gara di handbike. I "miglioramenti clinici significativi" hanno dato vigore ai tanti fan del bolognese. Tra i messaggi diffusi c'è pure quello del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha twittato così: "Due mesi fa quel terribile incidente. Oggi finalmente la notizia dei miglioramenti annunciata dal San Raffaele. Forza Alex, Firenze fa il tifo per te. L’Italia intera fa il tifo per te. Non mollare!". Questo appunto il commento alle notizie positive sulla evoluzione clinica dell’atleta.