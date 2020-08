Isola Santo Stefano, aumentano gli infetti da Covid: adesso sono 24. In quarantena 470 persone

20 agosto 2020 a

a

a

Continua ad aumentare il numero dei positivi al Coronavirus nella piccola isola di Santo Stefano, in Sardegna. Nella struttura turistica davanti all'isola de La Maddalena ora sono in 24 affetti dal Covid, 19 di questi fanno parte dei lavoratori del resort. A dare ufficialmente la notizia sui social è stato Luca Montalla, sindaco de La Maddalena, in provincia di Sassari. Da cinque giorni 470 persone tra turisti e personale sono in quarantena in attesa dell'esito del test molecolare e non possono lasciare l'isola di Santo Stefano. L'appello di tutti è a fare presto per evitare che il focolaio si diffonda sempre di più.