Superenalotto, quando la fortuna bacia due volte in un colpo solo: doppio cinque da 32mila euro ognuno

20 agosto 2020 a

a

a

Quando la Dea Bendata bacia due volte in un colpo solo. E' accaduto nel concorso di martedì 18 agosto del SuperEnalotto. A Pontassieve, in provincia di Firenze, sono stati centrati due cinque da 32.662 euro ciascuno. Come riporta Agipronews, entrambe le giocate fortunate sono state effettuate nel bar Plinio di via Aretina. Non è chiaro se si tratti di un unico sistema. Intanto il jackpot continua a crescere. Nella giornata di oggi, giovedì 20 agosto, metterà in palio 27,9 milioni di euro. L'ultima vincita con il sei è dello scorso 7 luglio. Fu centrata a Sassari e fruttò la bellezza di 59,4 milioni di euro.