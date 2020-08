Scuola, dal 7 settembre la consegna dei nuovi banchi monoposto. Durerà fino a tutto ottobre

19 agosto 2020 a

Dal 7 settembre fino a tutto il mese di ottobre. Questo il tempo in cui è prevista la distribuzione dei banchi monoposto per le scuole. La gara per la fornitura dei banchi monoposto è stata indetta dal commissario straordinario per l’emergenza Covid 19 Domenico Arcuri. Al termine delle procedure effettuate, sono stati definiti 11 contratti di affidamento a imprese e raggruppamenti di imprese, per la maggior parte italiane, per la fornitura di banchi tradizionali e di sedute innovative, in grado di superare complessivamente l’intero fabbisogno richiesto dai dirigenti scolastici italiani, che era di 2.013.656 banchi tradizionali e di 435.118 sedute innovative.