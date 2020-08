Belen, De Martino e il tradimento con Alessia Marcuzzi. D'Agostino conferma tutto: "Una trama fantastica"

19 agosto 2020 a

Roberto D'Agostino è tornato a parlare del gossip dell'estate, vale a dire del triangolo che avrebbe coinvolto Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Il direttore del noto portale Dagospia infatti ha confermato tutto in una intervista a Novella2000. "Una storia che ha coinvolto personaggi di primo livello", ha sottolineato ricordando poi la scoperta del tradimento da parte di Belen tramite i messaggi sull'iPad che De Martino riceveva da Alessia Marcuzzi. "La modalità con cui Belen ha scoperto tutto ha fatto parte di una trama fantastica - ha aggiunto -. Hanno smentito o taciuto? E che altro dovevano fare. E' partito il teatrino familiare che mette tutto in sordina". D'Agostino ha evidenziato come l'aspetto della notorietà dei personaggi in questione abbia accresciuto l'interesse sulla vicenda: "Quando leggi una notizia, un gossip e ti chiedi 'E questo chi è?’, tutto diventa più povero”, ha detto ancora il responsabile del portale.