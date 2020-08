Coronavirus, altri 7 morti e 642 nuovi contagi. E' il dato più alto dal 23 maggio

19 agosto 2020 a

Sono 642 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 255.278 casi. Si tratta del dato più alto dallo scorso 23 maggio. A riferirlo è il ministero della Salute. Martedì 18 agosto erano stati 403 i nuovi contagi. I morti di mercoledì 19 sono stati 7, due in più rispetto al giorno precedente. Il bilancio sale così a 35.412 vittime. Sono inoltre 364 i dimessi e guariti, per un totale di 204.506. Gli attualmente positivi sono 15.360, 271 in più rispetto a martedì 18. Il dato è legato anche al fatto che sono stati effettuati circa 18mila tamponi in più: ben 71.095 rispetto ai 53.976 del giorno precedente. Infine il dato relativo ai ricoveri: altre 23 persone sono state ricoverate con sintomi per il coronavirus in Italia, portando il totale a 866. In aumento le terapie intensive: +8 per un totale di 66 rispetto alle 58 di martedì 18 agosto.