Fabio Fazio: "Vita troppo bella, assurdo rischiare per una serata". Poi critica le scelte del governo | Video

19 agosto 2020 a

a

a

"Le scene di questi giorni, soprattutto dai luoghi di villeggiatura, al mare in particolare in Puglia, in Sardegna, ma ovunque, sono scene impressionanti". Lo dice con un video pubblicato sui social Fabio Fazio invitando alla massima prudenza. "Capisco tutto, la voglia di estate e di divertimento. Ho due figli giovani, ma dico loro la stessa cosa che dico adesso: non possiamo far finta che non ci sia il Covid. Proprio per tutti i sacrifici che abbiamo fatto e per il rispetto che dobbiamo a noi stessi, agli altri, alla vita, alle cose belle da fare. Non possiamo rischiare la vita per una serata. Non esiste divertirsi una sera mettendo a rischio famiglia, amici e parenti. La vita è troppo bella, cerchiamo di usare la testa".

Nel video Fazio critica anche il governo per non aver aiutato le categorie che "andavano aiutate": "Ci sono scelte molto discutibili - dice - e io sono in disaccordo su quasi tutto. Visto che è così, proteggiamoci da soli".