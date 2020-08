Giallo di Caronia, trovati tronco senza testa e una parte di femore. Servirà il dna per confermare che sono di Gioele

19 agosto 2020 a

Il tronco senza testa e una parte di femore. Questi i resti ritrovati nel bosco di Caronia. Compatibili con un bimbo di 4 anni, ma occorrerà l'esame del Dna per confermare che sono di Gioele. Sono stati trovati a pochi metri dalla base del traliccio sotto al quale è stato rinvenuto il corpo di Viviana Parisi, la mamma del bimbo. Gli investigatori non escludono che il corpicino sia stato martoriato e trascinato da animali selvatici. La segnalazione del ritrovamento dei resti è stata data intorno alle 12.20 ed a farla è stato un ex carabiniere che in mattinata si era unito alle ricerche dei volontari. Oltre al procuratore Angelo Vittorio Cavallo che coordina l’inchiesta per omicidio e sequestro di persona, nella zona da cui è partita la segnalazione sono arrivati il papà Daniele Mondello, i familiari e il medico legale. L’area è inaccessibile e presidiata dalle forze dell’ordine.