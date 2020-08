Alex Zanardi, reazioni di gioia e speranza sui social: "Finalmente, forza campione. Solo tu puoi salvare il 2020"

19 agosto 2020 a

Il mondo dei social accoglie con grande gioia la notizia del miglioramento delle condizioni cliniche di Alex Zanardi. Nel giro di pochi minuti dalla diffusione del bollettino dell'ospedale San Raffaele, centinaia e centinaia di commenti che esprimo soddisfazione e speranza sono stati pubblicati su Facebook, Twitter, Instagram e sugli altri social.

In tanti aspettavano notizie positive dall'ospedale milanese e qualcuno iniziava a disperare visto che proprio oggi, 19 agosto, sono due mesi dal terribile incidente di Pienza, in provincia di Siena. Decine e decine i "Forza Alex" che hanno improvvisamente invaso la rete, scritti praticamente da tutta Italia e in molti casi anche dall'estero. L'ennesima dimostrazione del grande affetto nei confronti del campione, simbolo di chi non molla nemmeno davanti alle avversità più gravi.

Già da parecchi giorni molti utenti avevano iniziato a chiedersi quali erano le reali condizioni cliniche dell'ex pilota, visto il silenzio che regnava sul caso dalla fine dell'ultimo intervento. Ora finalmente la bella notizia. Nella speranza che presto ovviamente ne seguano altre e ancora più rassicuranti.