Deraglia un treno in provincia di Monza, tre feriti. Indagini in corso

Intorno alle 12 di oggi, 19 agosto, a Carnate, nei pressi della stazione di Carnate-Usmate (provincia di Monza e della Brianza), un treno è deragliato. Quattro carrozze sono uscite dai binari. A bordo del convoglio c'erano soltanto tre persone: il capotreno, il macchinista ed un passeggero. I tre sono rimasti feriti, ma per fortuna in maniera lieve.

In una nota TreNord ha confermato che "l’unico viaggiatore presente a bordo è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di Areu e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento".