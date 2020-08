La madre è morta di coronavirus, ma Miguel Bosè incita i giovani a manifestare senza mascherina | VIDEO

19 agosto 2020 a

Ha perso la madre Lucia Bosè a causa del coronavirus ma ora posta un video sui suoi canali social in cui incita gli spagnoli a riunirsi in piazza senza mascherina. Miguel Bosè ha agitato così i negazionisti che sono scesi a manifestare a Madrid per protestare a Plaza Colon contro l'uso obbligatorio delle mascherine e le altre restrizioni imposte dal governo spagnolo per contenere la pandemia.

Nel video Miguel Bosè incoraggia appunto i ragazzi e le ragazze alla "Resistenza", dicendo proprio: "Io sono la Resistenza". Un video che sicuramente ha fatto e farà discutere in Spagna e non solo. In queste ultime settimane infatti la penisola iberica ha visto una nuova impennata di contagi.