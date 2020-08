Arriva il bonus matrimonio, fino a 1.500 euro alle coppie per la festa di nozze

19 agosto 2020 a

Senza dubbio quello dei matrimoni è un settore tra i più colpiti dall'emergenza Coronavirus. E così è arrivato un provvedimento a sostegno di questo particolare business. In Puglia infatti è stato istituito un bonus fino a 1.500 euro alle coppie che decideranno di sposarsi nella regione entro il 31 dicembre 2020. L’iniziativa è stata lanciata da PugliaPromozione, un’agenzia regionale pugliese che si occupa di sviluppo del turismo e degli eventi. Ciò che verrà fatto sarà erogare un voucher, da utilizzare come uno sconto sui costi sostenuti per organizzare la festa di matrimonio. Il contributo regionale è destinato soprattutto alle sale ricevimenti e alle imprese del settore matrimoniale. A richiedere il voucher, però, dovranno essere i neo sposi.