Ibra in crisi con la moglie. E lo svedese continua a far coppia con Diletta Leotta

19 agosto 2020 a

a

a

In Svezia sono convinti. Il rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e sua moglie Helena Seger è in crisi. Le foto insieme sono sempre più rare e lui continua a far coppia con Diletta Leotta, da poco single dopo la rottura con il pugile Daniele Scardina. Un rapporto (quello tra l'attaccante del Milan e la conduttrice di Dazn) nato da uno sponsor condiviso ma che ora sembra essere andato ben oltre la relazione lavorativa. Qualche settimana fa avrebbero cenato in un noto ristorante della Sardegna mondana e gli incontri non si sarebbero limitati a quell'appuntamento. Attivissimi pure su Instagram e Tik Tok, Ibra e Diletta potrebbero rappresentare la super coppia dell'estate.