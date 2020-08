Altra settimana di afa e caldo: le temperature toccano quota 43 gradi

19 agosto 2020 a

a

a

Un'altra settimana di afa e caldo in tutta Italia. Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche temporale previsto sabato 22 agosto intorno alle Alpi. Da venerdì 21 da segnalare un ulteriore rialzo delle temperature, con valori massimi fino a 38 gradi al centro e addirittura di 43 gradi in Sardegna. Da domenica 23 agosto arrivano venti freschi a causa di una pressione in diminuzione. Rovesci e temporali dalle Alpi verso le pianure lombarde e del nord est, Sempre sole nelle altre zone, ma temperature più basse. Da lunedì 24 ancora cielo sereno e tanto sole, tranne che per qualche nuvola al nord.