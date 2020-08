Coronavirus, torna dalle vacanze e contagia padre, madre e fratello. Ricoverato in terapia intensiva: ha 34 anni

19 agosto 2020 a

Coronavirus, seconda ondata. E' un uomo residente nel territorio comunale di Massarosa, in provincia di Lucca, il primo toscano ricoverato in terapia intensiva per Covid dopo il rientro da un viaggio all'estero. Si tratta di un 34enne che l'11 agosto è tornato da Madrid. E' risultata positiva al tampone anche la sua compagna. Non solo, l'infezione è stata contratta anche dalla famiglia dell'uomo: il padre, la madre e il fratello. Inizialmente in forma non grave. Poi, però, il 34enne e suo padre si sono rivolti al pronto soccorso di Viareggio. Il giovane è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive ed è in terapia intensiva.