Coronavirus, all'isola di Santo Stefano 450 in quarantena tra turisti e lavoratori

Sono 450 le persone in quarantena all'isola di Santo Stefano, a La Maddalena. Si tratta di turisti e lavoratori di un resort che sono isolati dopo che uno degli addetti ha contratto il Covid. Il quotidiano La Nuova Sardegna spiega che possono spostarsi soltanto all'interno del residence e sono tutti in attesa di sottoporsi al tampone per poter lasciare Santo Stefano. E' stato il ricovero del giovane lavoratore stagionale a far scattare le misure preventive, si tratta di un musicista. Sono in isolamento in Gallura anche cinque degli undici giovani che hanno partecipato ad una festa a Porto Rotondo. I ragazzi arrivavano dalla Spagna.