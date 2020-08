Sicilia, precipita deltaplano a  motore: muore carbonizzato il pilota

18 agosto 2020 a

Un uomo di 50 anni, piemontese, è morto carbonizzato in Sicilia dopo essere precipitato con il proprio deltaplano a motore . La tragedia si è consumata intorno alle 6,15 di martedì 18 agosto in una zona vicina all'Oasi dei Re, a Marina di Modica , in provincia di Ragusa , da dove il velivolo stava decollando per seguire la rotta programmata. Per causa ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme a polizia e carabinieri, il deltaplano ha perso quota e non ha lasciato scampo al pilota cinquantenne. L'ultraleggero era diretto a Fiumefreddo , in provincia di Catania.