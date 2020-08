MillionDay, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 18 agosto 2020

18 agosto 2020 a

Anche oggi martedì 18 agosto, come avviene tutti i giorni, è in programma l'estrazione di MillionDay. Si tratta del gioco di Lottomatica che consente di vincere un milione di euro. E' possibile giocare sino alle ore 18.45 (anche direttamente on-line), poi a partire dalle ore 19 è in programma l'estrazione dei numeri vincenti del concorso e l'eventuale assegnazione del ricco premio. Anche nella giornata di oggi, 18 agosto 2020, il Corriere seguirà l'estrazione dei numeri vincenti che poi verranno pubblicati in questo articolo.