Alex Zanardi, il silenzio dell'ospedale e della famiglia. L'immenso affetto dei fan

Sono ormai trascorsi due mesi dall'incidente di Alex Zanardi a Pienza, in provincia di Siena. Il campione è ancora ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, le sue condizioni sono considerate stabili, ma da diversi giorni non arrivano più sue notizie dalle fonti ufficiali della struttura sanitaria, né dalla famiglia. Difficile, quindi, capire quale sia la sua reale situazione sanitaria.

I fan, però, non dimenticano che il loro campione sta lottando per la vita e sui social, nonostante il tempo trascorso, continuano ad essere pubblicati messaggi di incoraggiamento, ricordi, foto e frasi di Alex che resta al centro dell'attenzione, nella speranza che prima o poi arrivino notizie più rassicuranti sulla sua situazione e sul suo possibile recupero.