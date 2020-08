E' morto Cesare Romiti, fece rinascere la Fiat poi se ne andò con una buonuscita da 101,5 milioni. Aveva 97 anni

18 agosto 2020 a

a

a

E' morto Cesare Romiti. Aveva 97 anni. E' stato uno tra i protagonisti del capitalismo del nostro Paese, amministratore delegato e presidente del Gruppo Fiat e ai vertici di Rcs Corriere della Sera. Nato a Roma il 24 giugno 1923, laurea in Scienze Economice e Commerciali, inizia nel Gruppo Bombrini Parodi Delfino dove diviene direttore generale. Nel 1968 ai vertici di Snia Viscosa e nel 1970 dg e ad di Alitalia, poi Italstat. Ingresso in Fiat nel 1974 di cui diviene ad e presidente, contribuendo in maniera determinante alla rinascita del Gruppo, fino a farne il secondo del Paese dopo Iri. Nel 1998 da presidente lascia la Fiat dopo 24 anni ai vertici, con una buonuscita da 101,50 milioni lordi che lo impegnava a non rivelare segreti sugli affari del gruppo. E' presidente di Rcs, dal 1998 al 2004, e della società di costruzioni Impregilo, dal 2005 al 2007, presidente della Accademia di Belle Arti di Roma fino al luglio 2013. Nel 2003 costituisce la Fondazione Italia-Cina, nella quale poi copre la carica di presidente onorario. Medaglia di cavaliere del lavoro nel 1978, cittadino onorario della Cina, professore onorario dell'Università Donghua di Shanghai e molti altri riconoscimenti.