Superenalotto, nessun 6 né 5+1. Ai 5 vanno 23mila euro. Tutte le quote. Jackpot oltre 27 milioni

17 agosto 2020 a

a

a

Ancora una volta non ci sono stati sei, né cinque + 1 nell'estrazione del SuperEnalotto, oggi 17 agosto. Il jackpot continua a salire e per il prossimo concorso è stimato in oltre 27 milioni di euro. In Italia in sette hanno azzeccato il cinque, vincendo ognuno 23.343 euro. Ai 652 quattro, invece, vanno 297 euro a testa. In 24.221 hanno indovinato il tre ottenendo 21 euro, mentre i due sono stati 350.680 e valgono 5 euro. Le vincite immediate, che danno diritto a 25 euro, sono state 12.083 ed hanno assegnato complessivamente 302.075 euro. Riparte, dunque, la caccia al sei che cambia la vita.