Coronavirus, bimbo di 5 anni in rianimazione a Padova. Tutta la famiglia in isolamento

Ha appena cinque anni ed è in rianimazione un bambino ricoverato in terapia intensiva pediatrica a Padova. Il piccolo, affetto da Coronavirus, inizialmente è stato intubato perché i polmoni colpiti dall'infezione non gli consentivano più di respirare. E' stato ricoverato alcuni giorni fa con i sintomi del Covid, il tampone a cui è stato sottoposto è risultato positivo ed ha quindi confermato l'infezione. Dopo una prima fase le condizioni del piccolo per fortuna sono leggermente migliorate e i medici hanno deciso di estubarlo, sperando che il peggio sia passato. Tutta la famiglia è in isolamento, in attesa dell'esito dei tamponi. E' stato il Mattino di Padova a riportare la notizia.