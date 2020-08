Coronavirus, allarme in una casa di riposo in Sicilia: nove positivi. Donna in rianimazione

16 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus, nuovo focolaio in una casa di riposo. Questa volta non è nel nord Italia ma in Sicilia, a Modica, in provincia di Ragusa. Nei giorni scorsi un anziano era risultato positivo e trasferito a nell'ospedale di San Marco a Catania. Nella notte l'emergenza: nove accessi al pre-triage dell'ospedale Maggiore di Modica. Tutti risultati positivi al tampone. Tra i nove tre sono stati ricoverati al Paternò Arezzo e due nell'ospedale Maggiore dove una donna è in rianimazione. Quattro sono in quarantena domiciliare, tra cui due operatrici sanitarie. La Sicilia in questa fase è una delle regioni italiane con i dati più preoccupanti.